Мешканця Камінь-Каширського району викрили на возвеличенні Сталіна та поширенні комуністичної символіки. Дописи з антиукраїнськими наративами чоловік поширював у соцмережах. Йому вручили підозри за двома статтями ККУ, одна з яких передбачає до десяти років ув'язнення.

Про вручення чоловікові підозр стало відомо в середу, 15 лютого, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. Як встановили слідчі, упродовж 2018-2021 років чоловік на сторінці у соцмережі поширював радянську символіку.

«Чоловік возвеличував Сталіна, виправдовував репресії, постив висловлювання, які принижують честь і гідність українців як нації, розпалюють ворожнечу та ненависть на національному ґрунті», – йдеться у повідомленні.

Вік чоловіка наразі правоохоронці не уточнюють. Йому вже вручили підозру за ч.1 та ч.2 ст. 436-1 ККУ (поширення комуністичної пропаганди) та ч.1 ст. 161 ККУ (розпалювання ворожнечі). У разі доведення вини чоловікові загрожує до десяти років ув'язнення.