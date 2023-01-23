Луцький суд призначив два роки умовно волинянину Вадиму Цехошу, який виправдовував російську агресію. Слідство задокументувало низку телефонних розмов, у яких чоловік не лише звинувачував «бандерівців» у війні, а й запевняв, що більшість населення в Україні підтримує Росію. Всі ці розмови проаналізували експерти-лінгвісти, які підтвердили, що у багатьох цитатах є ознаки того, що чоловік підтримував російське вторгнення в Україну. За ці експертизи Вадим Цехош повинен буде заплатити 46 тис. грн. Водночас суд звільнив його від ув'язнення, обмежившись лише двома роками іспитового терміну.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, всього слідству відомо про декілька таких розмов, коли Вадим Цехош підтримував російську агресію. Перша з них була зафіксована у червні минулого року, а остання – у вересні. З ким саме спілкувався чоловік, не зазначено.

У вироку наведено декілька цитат обвинуваченого:

«Я не кажу, що я там восторгаюся рускими, ну, то вони все-таки вступили на територію України. Але що би було би дальше, єслі б Росія не вступила? Нас би тут [винищили], як не коронавірусом, то якимись реформами»;

«Вон зараз в Маріуполі живуть люди, да? Вот задати їм вопрос: «Як ви хочете, щоб було?» Ну, вони не хочуть, щоб туда приходило ЗСУ. На всьому східному фронті мєсні не хочуть, щоб туда приходило ЗСУ;

«Чого мені їхати до Росії, якщо вона сюда сама прийде? Чого мені кудась їхати, скажи мені?»;

«Я там не понімаю, що ми тут захищаєм, єслі тут все мєсне насєлєніє проросійські настроєно, і вони нас не переносять на дух. Вони ждуть руських, ну от, от так тобі можу сказать, ну не всі сто процентів, ну 90% всі ждуть руських. Ну, вони руські там, понімаєш, вони просто руські»;

«Чого бомблять і лупенять Схід, а не Захід ? Хоча Захід, із-за львовських цей весь сир-бор, що вони там всьо біснувалися»;

«Юридично це зачищається від оцих, де там кричали, «батько наш Бандера». Ну, на х*.й, ви це кричите? Тим більше чого Бандера вообще якийсь батько?!»;

«Чого зараз нав'язують всім українську мову? Якщо взять статістіку, і подивитися, скільки людей говорять українською, а скільки російською, то українскою говорять 25, ну, хай зараз 30%, а російською говорить 70%. То чого мєньшинство должно диктувати большинству?».

Крім того, у чоловік часто повторював інші наративи російської пропаганди, зокрема, про те, що Україна начебто перебуває під американською «окупацією».

В процесі слідства Вадим Цехош уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, у якій погодився на обумовлене сторонами покарання. Суддя Алла Полюшко цю угоду затвердила. Про Вадима Цехоша відомо, що він уродженець Ковеля, одружений, працює столяром.

Чоловіка визнали винним у порушенні ч.1 та ч.3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування російської агресії в Україні), але звільнили від основного покарання, призначивши лише два роки умовного терміну. За проведені семантико-текстуальні експертизи розмов Вадим Цехош повинен буде заплатити 46,9 тис. грн.

Вирок поки що не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді. Втім, судячи з того, що обидві сторони уклали угоду, апеляції, ймовірно, подавати не будуть.