На Волині СБУ викрила 31-річного мешканця Луганщини, який підтримував російську агресію. Чоловік виїхав із зони бойових дій у Луцький район і отримував тут виплати як переселенець. Разом із цим він заперечував російську агресію в Луганську з 2014 року та зазначав, що в Україні триває громадянська війна. За скоєне йому загрожує до трьох років тюрми.

Про завершення досудового розслідування у цій справі прес-служба СБУ Волині повідомила в вівторок, 15 листопада. Як встановили слідчі, 31-річний мешканець Луганщини втік з зони бойових дій на територію Луцького району і отримав тут статус внутрішньо переміщеної особи для того, аби отримувати допомогу від держави.

Водночас він відкрито підтримував російську агресію та висловлювався проти України. Крім того, він також розміщував пропагандистські матеріали, у тому числі, й у заборонених російських соцмережах.

«В розмовах з місцевим населенням заперечував російську агресію в Луганську з 2014 року, переконував у наявності винятково внутрішньо громадянського протистояння політичних опонентів та громадськості», – додають у прес-службі прокуратури.

Чоловіка обвинувачують в порушенні ч.1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування російської агресії проти України). Стаття передбачає максимум до трьох років ув'язнення. Досудове розслідування завершене, матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровані до суду.