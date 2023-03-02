Жінці вручили підозру за статтею про виправдовування російської агресії

Співробітницю управління СБУ Рівненщини звинуватили у виправдовуванні російської збройної агресії проти України. Як встановило слідство, у розмовах жінка звинувачувала Україну в початку повномасштабної війни та заперечувала обстріли росіянами цивільних об'єктів. В СБУ жінка працювала з 1996 року, однак раніше начебто ніколи не проявляла своїх проросійських поглядів. Наразі її відсторонили від посади. У разі доведення вини їй загрожує до восьми років тюрми.

Про викриття жінки стало відомо в четвер, 2 березня, після повідомлення прес-служби Державного бюро розслідувань. Як встановило слідство, підполковниця переконувала, що війна в Україні вигідна, перш за все, Сполученим Штатам Америки, наголошувала, що «Захід переслідує власні інтереси».

«У розмовах службовиця захоплювалась політикою Лукашенка та шкодувала, що Янукович покинув країну у 2014 році. Наголошувала, що саме українська влада винна у повномасштабному вторгненні Росії через те, що не визнала «автономними» Донецьку та Луганську області. Крім того, посадовиця не вірить в обстріли сходу України росіянами, адже «вони прийняли рішення їх захищати», а українських військових звинувачує у постійних провокаціях», – йдеться у повідомленні.

В прес-службі СБУ уточнюють, що посадовиця також намагалась представити російський ракетний удар по пологовому будинку в Маріуполі як «нагнітання обстановки» і заперечувала факти ворожих обстрілів Запорізької АЕС.

Жінка проходила службу в правоохоронному органі з 1996 року, проте раніше подібних настроїв не проявляла. Наразі вона відсторонена від займаної посади. За результатами розслідування буде прийняте рішення щодо її подальшого звільнення.

Також їй вже вручили підозру за ч.3 ст. 436-2 ККУ (заперечення російської збройної агресії проти України). Максимально санкція статті передбачає вісім років ув'язнення.