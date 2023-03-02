67-річного чоловіка затримали у Рівному. Наразі його відправили в СІЗО

У Рівному затримали 67-річного іноземця, який працював на російські спецслужби. Чоловік збирав інформацію про розташування військових об'єктів у місті та передавав її російським військовим. Крім того, за інформацією СБУ, він також мав підірвати один з об'єктів транспортної розв'язки у області, аби зупинити поставки західного озброєння в Україну. Про затриманого відомо, що ще з 2014 року він виконував завдання проти сил АТО і входив до складу нелегальних воєнізованих угруповань, а після повномасштабного вторгнення активно воював на Херсонщині та Запоріжжі у складі російських сил.

Про затримання 67-річного іноземця стало відомо в четвер, 2 березня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. За даними слідства, іноземець під виглядом громадянина однієї з країн ЄС минулого тижня приїхав до Рівного під виглядом волонтера. Насправді ж він збирав інформацію щодо розташування у місті військових підрозділів та інфраструктурних об’єктів.

«Використовуючи месенджер Telegram він, зокрема, повідомив співробітнику головного управління генерального штабу ЗС РФ дані про місце розташування одного з підрозділів ЗСУ, при тому що така інформація не розміщувалася у відкритому доступі уповноваженими державними органами, а її розголошення ворогу може завдати шкоди обороноздатності та державній безпеці України», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі СБУ додають, що також чоловік мав ще одне завдання: підірвати один із об’єктів транспортної інфраструктури Рівного. Таким чином його російські куратори сподівались зірвати поставки іноземного озброєння для Сил оборони на східному і південному фронтах.

«Наступним його «кроком» мало бути встановлення вибухівки у найбільш «вразливому» місці вказаного об’єкта критичної інфраструктури та здійснення підриву. Однак співробітники СБУ поетапно задокументували злочинні дії іноземця і затримали його на підготовці до вчинення диверсії», – повідомляють правоохоронці.

Іноземця затримали та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (поширення інформації про ЗСУ). Максимальне покарання за цією статтею – до 12 років тюрми. Рівненський міський суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід: чоловік перебуватиме під вартою в СІЗО.

Про затриманого відомо, що він має посвідку на постійне проживання в Росії і входить до агентурного апарату російської воєнної розвідки. З 2014 року виконував ворожі завдання проти сил АТО на сході України. Для цього вступив до складу угруповання «Оплот», а потім до так званого «Батальйону хан». Після повномасштабного вторгнення увійшов до лав російського окупаційного угруповання «Херсон» і брав активну участь у бойових діях проти українських військ на Запорізькому та Херсонському напрямках.

У вересні минулого року зловмисник повернувся в Росію, де отримав завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності у північно-західному регіоні України. Встановлено, що куратором російського диверсанта був кадровий співробітник ГРУ, з яким підтримував комунікацію з ним у Telegram.