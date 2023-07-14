Чоловік з моменту затримання перебуває під вартою в СІЗО

Рівненський суд призначив десять років ув'язнення 67-річному диверсантові, який збирав розвіддані для російських спецслужб. Також чоловік готував диверсії на об'єктах транспортної інфраструктури на Рівненщині, але здійснити їх йому завадили правоохоронці. Відомо, що провину чоловік визнав. З лютого цього року, відколи його затримали, він перебуває у СІЗО.

Як повідомила прес-служба прокуратури Рівненщини, 67-річний чоловік у 2014-2015 роках входив до так званої «п’ятої окремої мотострілкової Донецької бригади імені першого голови ДНР О.В. Захарченка першого армійського корпусу народної міліції ДНР». Він був завербований представником спецслужб країни-агресора.

За інформацією СБУ, після 24 лютого 2022 року чоловік брав активну участь у бойових діях проти українських військ на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Згодом за вказівкою куратора іноземець приїхав до Рівного під виглядом волонтера, аби зібрати інформацію щодо розташування у місті військових підрозділів. Також зловмисник займався підготовкою підриву двох ключових об'єктів транспортної інфраструктури у Рівненській області.

Інформатора затримали у лютому цього року, при спробі передачі співробітнику російської розвідки даних про місце розташування підрозділу ЗСУ.

Про вирок суду стало відомо у п'ятницю, 14 липня. «Іноземця визнано винним у передачі інформації про місце розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, представнику спецслужб держави агресора та участі у терористичній організації (ч. 3 ст. 114-2, ч. 1 ст. 258-3 КК України). Його засуджено до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна», – зазначають в прокуратурі.

Обвинувачений наразі перебуває під вартою в СІЗО, під чвс судового розгляду він визнав свою вину.

Вирок ще не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.