Ковельський суд виніс вирок адміністратору Facebook-групи «Торжество православия» Михайлу Антонюку. У листопаді 2020 року чоловік поширив у спільноті публікацію, в якій були заклики приєднати Донбас до Росії. Згодом працівники СБУ знайшли у його телефоні переписку з кураторкою, яка платила йому за розміщення у групі подібних проросійських матеріалів. Хоча сам чоловік провину заперечив і назвав себе патріотом України, суд призначив йому три ув'язнення.

Як йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, Facebook-групу чоловік з допомогою свого знайомого, вчителя інформатики, створив у жовтні 2020 року. Незабаром він опублікував у ній статтю під назвою «Проект новой украинской церкви нежизнеспособен», в тексті якої містились заклики до приєднання Донбасу до Росії.

«Поэтому, чтобы наступил мир и прекратилось кровопролитие, Донбасс должен стать русским, его нужно присоединить к России. И это присоединение неизбежно в ближайшем будущем», – йдеться у цій статті. Лінгвістична експертиза підтвердила, що у цитаті є заклик до зміни меж та кордону території України.

Михайло Антонюк досі не видалив свою публікацію з групи

СБУ почала розслідування у січні 2021 року. Згодом у чоловіка провели обшук, в ході якого вилучили телефон. До слова, телефон був у чохлі з зображенням герба Росії. Слідчі знайшли переписку обвинуваченого з кураторкою, яка платила йому гроші за публікацію подібних матеріалів.

«В телефоні виявлено листування із абонентом, яка була ініціатором переписки і на прохання якої [обвинувачений] погодився поширювати у соціальній мережі статті із популяризацією «православной веры и церкви» за відповідну оплату, які надходили від вказаного абонента; у виявленому листуванні з іншою особою [обвинувачений] висловлював бажання приєднання до Росії», – йдеться у матеріалах справи.

Михайлу Антонюку вручили підозру за ч.1 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України). Допитаний у суді чоловік провину заперечив. Він запевнив, що на статтю натрапив випадково, тоді скопіював її і поширив у спільноті «з метою висвітлення позиції і ставлення інших людей, зокрема і автора статті, до української церкви».

«Зазначив, що є патріотом України, проходив строкову військову службу в лавах Збройних Сил України; свої політичні погляди охарактеризував як проукраїнські», – наводять покази обвинуваченого у вироку суду. Про чоловіка відомо, що він уродженець села Дубечне Ковельського району, одружений, раніше судимостей не мав.

Суддя Юлія Волкова визнала чоловіка винним за вказаною статтею і призначила йому три роки і три місяці ув'язнення без конфіскації майна. Зазначимо, що це мінімальне покарання, передбачене статтею. За експертизи Михайло Антонюк повинен заплатити 10,2 тис. грн.

Зауважимо, що вирок ще не набрав законної сили, обвинувачений може оскаржити його у апеляційному суді.

Група «Торжество православия» існує і досі, щоправда, з лютого 2021 року у ній практично зникли нові публікації. З тих пір у спільноті зрідка публікують привітання зі святами, часто російською мовою.