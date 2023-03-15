За виправдовування агресії РФ жінці загрожує до п'яти років ув'язнення

СБУ затримала мешканку Солотвина, яка у соцмережах поширювала пропагандистські проросійські дописи, у яких називала війну «військовою операцією», захоплювала «благородною місією» російських військових і заперечувала їх злочини проти України. Крім того, жінка називала дії росіян «звільненням» і писала, що вони забезпечують населення гуманітарною допомогою. Експертиза підтвердила наявність у дописах закарпатки виправдовування агресії РФ. За скоєне жінці загрожує до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як у вівторок, 14 березня, повідомила прес-служба СБУ Закарпаття, пропагандистка публічно називала тих, хто допомагає українській армії «нацистами», поширювала ворожі меседжі про «звірства українських захисників», висловлювала симпатію до «благородної місії» бійців терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР» та політики президента РФ.

«Жінка засуджувала дії Збройних сил України у проведенні ними заходів реагування для захисту територіальної цілісності України від російських загарбників. Дії українських військових вона розцінювала як «злочини проти мирного населення». Ініційована СБУ експертиза підтвердила наявність у публікаціях виправдовувань та заперечень збройної агресії РФ проти України», – зазначили в СБУ.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури додали, що йдеться про мешканку Солотвина, яка у соцмережах поширювала дописи антиукраїнського спрямування, тиражуючи популярні тези російської пропаганди. «Жінка писала про те, що нібито Україна сама провокує РФ з 2014 року, катує мирне населення та вбиває цивільних громадян. Представники «ДНР», на її переконання, «звільняють населені пункти» та забезпечують населення гуманітарною допомогою», – додали у прокуратурі.

Вдома у закарпатки провели обшуки, жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників). За скоєне мешканці Солотвина загрожує до п’яти років ув’язнення з конфіскацією майна. Справу вже передали до суду.