Затримали 21-річного чоловіка ще в серпні 2022 року на Прикарпатті

Мешканця Коломиї посадили на шість років за адміністрування проросійського Telegram-каналу «Херсонская Республика». За даними правоохоронців, 21-річний чоловік публікував новини російських окупантів протягом шести місяців, розповсюджував фейки, закликав йти на референдум та брати російські паспорти.

Як у п’ятницю, 17 березня, повідомила прес-служба СБУ Івано-Франківської області, затримали 21-річного адміна Telegram-каналу «Херсонская Республика» затримали у серпні 2021 року на Прикарпатті. «Адміністратор наповнював канал новинами окупантів упродовж півроку. Дописи публікував як власний контент, без репостів, створюючи враження «пресслужби» гауляйтера окупованих районів Херсонщини Сальдо та його заступника Стремоусова», – йдеться у повідомленні СБУ.

За даними правоохоронців, чоловік публікував заклики проросійських колаборантів до захоплення влади на Херсонщині, дописи на підтримку незаконного референдуму, фейки про досягнення окупаційної адміністрації та нібито позитивне ставлення мешканців Херсона до окупації.

В Офісі Генпрокурора уточнюють, що 21-річний адміністратор Telegram-каналу є мешканцем Коломиї. «Він поширював дописи від імені окупаційної адміністрації щодо приєднання до РФ, зміни герба, видачі паспортів та впровадження рублів. Чоловік зневажав військовослужбовців ЗСУ та характеризував їх як злочинців. Схвалював російських військових, а збройну агресію подавав як визволення від нацистів», – додали в прокуратурі.

Суд визнав чоловіка винним за чотирма статтями ККУ: ч. 2 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із публічними закликами до захоплення державної влади), ч. 5 ст. 111-1 (участь в організації незаконних референдумів на тимчасово окупованій території), ч. 2 ст. 435-1 (поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності військовослужбовців), ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України). За скоєне 21-річний прикарпатець отримав шість років ув’язнення з конфіскацією майна. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.