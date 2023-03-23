СБУ викрила колаборанта з Херсонщини, який вербував мешканців західних областей для збору інформації про переміщення військової техніки на Закарпатті. Йдеться про 60-річного мешканця Херсонщини, який співпрацював з росіянами і був керівником однієї з місцевих громад. Крім того, слідчі СБУ Закарпаття викрили ще двох чоловіків з Херсона і Нової Каховки, які перейшли на бік росіян. Усіх трьох колаборантів підозрюють у державній зраді.

Як у четвер, 23 березня, повідомила прес-служба СБУ Закарпаття, слідчі встановили що 60-річний мешканець села Дніпряни Херсонської області вербував мешканців західних областей для збору даних про дислокацію військ і переміщення військової техніки, у тому числі на території Закарпаття.

«Чоловік отримав посаду "голови Горностаївської територіальної громади". За завданням російських спецслужб, зрадник вербував громадян України для подальшого збору інформації про місця розташування військ та напрямки переміщення військової техніки, у тому числі, на території Закарпатської області», – йдеться у повідомленні СБУ.

Крім того, слідчі встановили, що на бік окупантів перейшов 56-річний мешканець Херсона, який добровільно обійняв посаду «головного лікаря» в одному з медзакладів міста. Крім виконання своїх безпосередніх обов’язків, чоловік брав участь в інформаційних заходах, де бажав громадянам миру та процвітання в єдності з РФ. Ще один колаборант – 37-річний мешканець Нової Каховки – добровільно зайняв посаду «начальника Північної виправної колонії».

Наразі усім трьох чоловікам повідомили про підозру за ст. 111 (державна зрада) та 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ. Тривають заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.