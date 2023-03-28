За поширення фейків про ЗСУ і випрадовування злочинів росіян закарпацтю загрожує до 5 років тюрми

СБУ затримала русинського агітатора із Закарпаття, який поширював поширював російські наративи щодо «нацизму» в Україні, виправдовував дії російських військових та заперечував збройну агресію РФ проти України. Закарпатцю оголосили про підозру, за скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Як у вівторок, 28 березня, повідомила прес-служба СБУ Закарпаття, йдеться підозрюється мешканець Ужгородського району, який у соцмережах виправдовував дії росіян і заперечував та заперечував збройну агресію Росії. Правоохоронці імені підозрюваного не називають, проте, за даними ZAXID.NET, йдеться про відомого скандальними та провокаційними акціями на Закарпатті Івана Данацка.

«Агітатор поширював дописи, в яких визнавав правомірними дії керівництва рф та поширював російські наративи щодо «нацизму» в Україні. Незаконні референдуми у тимчасово захоплених районах України чоловік називав «волевиявленням» громадян, а провину за злочини російських військових перекладав на «світове правління». Також підозрюваний звинувачував ЗСУ у знищенні українських населених пунктів та мирного населення», – йдеться у повідомленні СБУ.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури уточнюють, що мешканець села Анталовці в окремих публікаціях чоловік писав, що люди на окупованих територіях бажають приєднання до Росії, а Україна не виконує таке «волевиявлення» людей. Експертиза підтвердила наявність у публікаціях публічних виправдовувань та заперечень збройної агресії РФ проти України.

Під час обшуків у будинку закарпатця правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами злочинів. Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.