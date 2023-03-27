За скоєне мешканці Буковини загрожує до п'яти років позбавлення волі

СБУ затримала мешканку Чернівецької області, яка зняла на відео переміщення військової техніки Збройних сил України і опублікувала його у TikTok. Відео набрало велику кількість переглядів його перепостили російські пабліки. Жінці вже оголосили про підозру, наразі буковинці загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Як у понеділок, 27 березня, повідомила прес-служба СБУ Чернівецької області, мешканка Чернівецької області стала очевидицею руху військової техніки Збройних сил України. Жінка зняла рух техніки на відео та опублікувала відеозапис на своїй сторінці соціальній мережі TikTok..

«Це відео за короткий час переглянули сотні тисяч користувачів і поширили в різних соцмережах, у тому числі і російських ворожих спільнотах», – йдеться у повідомленні СБУ.

Наразі мешканці Чернівецької області повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї ЗСУ). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до п’яти років позбавлення волі.