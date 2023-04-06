За скоєне чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна

В Івано-Франківську СБУ затримала агітатора, який у соцмережах поширював російську пропаганду та публікував глузливі меми про боротьбу України у війні та допомогу з-за кордону. Виявилося, що чоловік виїхав в Івано-Франківську область під час окупації Бучі, однак у соцмережах шкодував, що Росія не змогла захопити Київ за три дні, писав зневажливі коментарі про українців і ЗСУ, а також захоплювався ПВК«Вагнером», Прігожиним і Пушиліним. Зараз йому загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як у четвер, 6 квітня, повідомила прес-служба СБУ Івано-Франківської області, затриманий є чоловік є уродженцем Ірпеня, але мешкав у Бучі. Під час окупації міста він із родиною евакуювався в Івано-Франківську область.

«При цьому в соцмережі чоловік шкодував, що Росії не вдалося "звільнити Київ" за три дні та скинути "нацистський режим". Агітатор поширював в "Однокласниках" весь набір російських пропагандистських штампів, прославляв військо агресора та вболівав за перемогу РФ у війні. Він захоплювався "Вагнером", Прігожиним, Пушиліним та іншими», – йдеться у повідомленні.

Крім того, щодо України та українців, а також держав, які підтримують нашу Україну у боротьбі проти окупантів, чоловік публікував образливі й глузливі коментарі та меми. Під час обшуку СБУ вилучила у чоловіка ноутбук із доказами протиправної інформаційної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників). За скоєне чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.