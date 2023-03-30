Суворий вирок суд призначив через повторність злочину і хабар

Мешканця Хмельницької області засудили до п’яти з половиною років ув’язнення за спробу дати хабар поліцейській. За даними слідства, чоловік, який перебував на іспитовому терміні, викрав у 19-річної дівчини у магазині сумку. Хабар у 7,5 тис. грн поліцейській хмельничанин запропонував, аби слідчі не відкривали провадження. Відтак, чоловіка судили і за крадіжку в умовах воєнного стану, і за пропозицію хабара.

Як у п’ятницю, 30 березня, повідомила прес-служба поліції Хмельницької області, 40-річний житель Старокостянтинівщини, перебуваючи на іспитовому терміні за вчинення крадіжки, викрав у 19-річної дівчини сумочку. «Під час досудового розслідування, аби уникнути кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки, зловмисник в службовому кабінеті запропонував слідчій 7,5 тис. гривень. Поліцейська повідомила про подію керівництво», – йдеться у повідомленні.

Відтак Старокостянтинівський районний суд визнав 40-річного чоловіка винним за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище). За скоєне обвинуваченому присудили п’ять років та шість місяців позбавлення волі.