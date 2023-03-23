Пустомитівський районний суд виніс вирок 20-річному мешканцю села біля Львова Роману Козакевичу за підробку та використання завідомо підробленого документа. Хлопець купив підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на Audi А6, за кермом якого і зупинили поліцейські. Вироком суду водія оштрафували на 17 тис. грн, а авто конфіскували в дохід держави.

Про завершення розгляду справи в суді повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

За матеріалами справи, у березні 2021 року 20-річний уродженець села Будьків колишнього Пустомитівського району Роман Козакевич через Telegram замовив та купив у поки що невстановлених слідством осіб підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль Audi А6 (1999 року випуску), яким він користувався.

У вересні минулого року хлопця за кермом цього авто зупинили поліцейські на трасі Мукачево-Львів, де він надав для перевірки підроблений документ. Поліцейські виявили підробку та вилучили в хлопця автомобіль.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень визнав повністю та розкаявся.

Суд визнав 20-річного хлопця винним у пособництві в підробці та використанні завідомо підробленого документа (ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 ККУ). Вироком суду від 13 березня його оштрафували на 17 тис. грн. Також він має сплатити 3 тис. грн за проведення експертизи.

Автомобіль Audi А6, на якому їздив хлопець з підробленим техпаспортом, конфісковано в дохід держави.