Чоловік пограбував відділення банку в містечку Дунаївці

У містечку Дунаївці на Хмельниччині озброєний чоловік пограбував банк. Розбійник погрожував касирці пістолетом та змусив віддати понад 160 тис. грн. Втім, чоловіка оперативно знайшли і затримали поліцейські. За скоєне йому загрожує до 15 років тюрми.

Пограбування чоловік скоїв близько 09:00 у середу, 5 квітня, в відділенні одного з банків у містечку Дунаївці. Чоловік у балаклаві зайшов до приміщення, почав погрожувати пістолетом та змусив відвідувачів відійти від каси.

Потім розбійник спрямував пістолет на касирку і змусив жінку передати йому всі гроші – понад 160 тис. грн та 100 євро. Забравши пакет із готівкою, нападник поспішно покинув відділення банку та зник у невідомому напрямку.

Керуючий відділенням викликав поліцію та повідомив, що впізнав у нападнику клієнта їхнього банку. На пошук зловмисника був орієнтований увесь особовий склад місцевого відділку поліції.

«Отримавши оперативну інформацію, поліцейські офіцери громади зупинили бус, на якому ймовірно пересувався нападник. Інформація підтвердилась. У салоні поліцейські виявили викрадені грошові кошти, пневматичний пістолет, яким погрожував розбійник, балаклаву тощо», – повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини.

Розбійником виявився 48-річний місцевий мешканець. Свої дії чоловік пояснив тим, що таким чином планував вирішити питання зі своїми фінансовими зобов’язаннями. Наразі його затримали.

Слідчі вже оголосили чоловікові про підозру за ч.4 ст. 187 ККУ (розбій під час воєнного стану). Йому загрожує від восьми до 15 років ув'язнення. Наразі вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу. Прокурори наполягатимуть на триманні під вартою в СІЗО.