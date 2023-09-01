Чоловік пограбував відділення «Райфайзен Банк Аваль» у Дунаївцях

На Хмельниччині судили 48-річного чоловіка, який пограбував банк. Чоловік змусив касирку віддати понад 160 тис. грн та 100 євро. Правоохоронцям після затримання він пояснив, що злочин вчинив у шоковому стані, оскільки перебував у стресі через тиск колекторів та борги. Суд призначив йому п'ять років ув'язнення.

Зазначимо, що злочин 48-річний Валентин К. вчинив зранку 5 квітня. Одягнувши балаклаву, він зайшов у відділення «Райфайзен Банк Аваль» на вулиці Шевченка в місті Дунаївці, і, погрожуючи подібним на пістолет предметом, почав вимагати зачинити двері та сказав відійти усім відвідувачам від каси.

Тоді він змусив касирку передати йому всі гроші з каси – понад 160 тис. грн та 100 євро. Забравши пакет із готівкою, нападник поспішно покинув відділення банку та зник у невідомому напрямку. Однак керуючий відділенням банку впізнав розбійника. Відтак його затримали того ж дня – він втікав за кермом мікроавтобуса Fiat Ducato. Суд відправив чоловіка під варту в СІЗО на два місяці.

Як йдеться у вироку Дунаєвецького райсуду, Валентин К. свою провину визнав. Пояснив, що на злочин зважився через борги.

«В інтернеті знайшов сайт, куди вкладав гроші, щоб отримувати відсотки. Сайт закрився, з'явились борги, спочатку погашав їх. З банківської картки почали без його дозволу зникати гроші. Знімали малі суми, бо багато на картці не було. Приходив у відділення банку і розказував про смс-повідомлення з приводу зняття коштів з його банківської картки. Також на його мобільний телефон почали надходити дзвінки та смс-повідомлення з погрозами за борги. Був у стані стресу, проїжджав повз відділення банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», вирішив вчинити інкриміноване», – наводять пояснення обвинуваченого у вироку.

Також Валентин К. пояснив, що пістолет був кульковий, придбав він його в інтернеті для розваги. Спеціально ні на кого з працівників чи відвідувачів не напрявляв, а лише «показував пістолетом».

Додамо, що свідки у цій справі – працівники банку, клієнти та поліцейські – зазначили, що чоловік поводився неагресивно, також більшість просила призначити йому несуворе покарання.

«З наведених документів, показів свідків вбачається, що [обвинувачений], який є немолодою людиною, раніше не притягувався до юридичної відповідальності, маючи постійне місце проживання в місті Дунаївці та постійну тривалу роботу, сім'ю, дітей, позитивно характеризуючись за місцем роботи і проживання, вчинив злочин, на який він не був схильний у минулому, неочікуваний відносно його попередньої поведінки, як він пояснив «в шоковому стані», «заклинило». Як зазначили свідки ніхто такого не очікував від нього», – йдеться у вироку.

Суддя Олексій Сосна визнав чоловіка винним у порушенні ч.4 ст. 187 ККУ (розбій, вчинений в умовах воєнного стану) та призначив йому п'ять років ув'язнення. Зазначимо, що це пом'якшене покарання, оскільки санкція цієї статті передбачає від восьми до 15 років ув'язнення.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.