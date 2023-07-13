40-річний чоловік вже був судимий на майнові злочини

У Шепетівці троє підлітків самотужки затримали грабіжника, який викрав з магазину мобільний телефон. Хлопці утримували 40-річного чоловіка до приїду поліцейських.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, інцидент стався у середу, 12 липня, в одному з магазинів техніки в Шепетівці. Відвідувач схопив з полиці дорогий мобільний телефон і почав утікати.

«Продавчиня одразу ж забила на сполох. На допомогу їй прийшли троє небайдужих підлітків, що опинились неподалік. Хлопці наздогнали грабіжника та утримували його до приїзду поліцейських», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що грабіжник намагався позбутись телефону, втім, хлопці вчасно помітили це і попередили правоохоронців про наміри чоловіка.

Під час перевірки виявилось, що 40-річний зловмисник не вперше вчиняє майнові злочини і має чимало судимостей. Наразі ж його затримали, а за фактом пограбування відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 186 ККУ (грабіж, вчинений під час воєнного стану). Санкція статті передбачає від семи до десяти років тюрми.