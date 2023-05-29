Чоловіка затримали незабаром після пограбування, він їхав за кермом мікроавтобуса

Хмельницька поліція завершила слідство щодо пограбування відділення «Райфайзен Банк Аваль» у містечку Дунаївці. Чоловікові, який змусив касирку віддати 160 тис. грн та 100 євро, інкримінують порушення статті про розбій. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Зазначимо, що злочин чоловік скоїв зранку 5 квітня. Одягнувши балаклаву, він зайшов у відділення банку на вулиці Шевченка, і, погрожуючи пістолетом, почав вимагати зачинити двері та відійти усім відвідувачам від каси.

«Потім розбійник спрямував пістолет на касирку і змусив жінку передати йому всі кошти – понад 160 тисяч гривень та 100 євро. Забравши пакет із готівкою, нападник поспішно покинув відділення банку та зник у невідомому напрямку», – йдеться у повідомленні. Якщо переводити в гривні, то сумарно чоловік забрав понад 166 тис. грн.

Оскільки керуючий відділенням банку впізнав розбійника, то поліція швидко встановила його особу. Зловмисника затримали того ж дня – він втікав за кермом мікроавтобуса Fiat Ducato. Суд відправив чоловіка під варту в СІЗО на два місяці.

Додамо, що свій вчинок підозрюваний пояснив тим, хотів вирішити питання зі своїми фінансовими зобов’язаннями.

Також в одній з ухвал Хмельницького міськрайонного суду йдеться, що чоловік має середню освіту, одружений, працює техніком центру прийому спеціальної інформації та контролю навігаційного поля, що неподалік Дунаївців. Це науково-випробовувальна установа, що підпорядковується Національному космічному агентству.

Йому інкримінують порушення ч.4 ст. 187 ККУ (розбій, вчинений в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає від восьми до 15 років тюрми.