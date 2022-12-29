Суд на Хмельниччині призначив вісім років тюрми грабіжнику, який в серпні цього року обікрав 94-річного чоловіка. Погрожуючи ножем, 39-річний зловмисник змушував літнього чоловіка розповісти, де той зберігає заощадження, а коли виявилось, що їх у нього немає, забрав годинник та мобільний. Наступного дня чоловіка затримала поліція. Окрім тюремного терміну, зловмисник отримав ще одне покарання: у нього повинні конфіскувати майно.

Злочин чоловік скоїв у серпні цього року. Як встановило слідство, зловмисник проник до будинку 94-річного чоловіка, приставив йому до шиї ножа та, погрожуючи фізичною розправою, випитував, де він тримає заощадження.

«Дідусь переконував зловмисника, що не має коштів. Однак той не повірив і обнишпорив помешкання. Не знайшовши грошей, чоловік забрав в старенького мобільний телефон та наручний годинник, після чого втік», – повідомляє обставини справи прес-служба обласної прокуратури.

Поліція швидко з'ясувала, що літнього чоловіка пограбував його односелець. Наступного дня зловмисника розшукали і затримали.

Про вирок суду в цій справі стало відомо у четвер, 29 грудня. Суд визнав 39-річного мешканця Хмельницького району винним у порушенні ч.4 ст. 187 ККУ (розбій, вчинений під час воєнного стану) і призначив йому вісім років тюрми з конфіскацією всього майна. Вирок поки не набрав законної сили, сторони можуть протягом місяця оскаржити його в апеляційному суді.