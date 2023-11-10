38-річного чоловіка затримали і відправили під варту в СІЗО

У Кам’янці-Подільському 38-річний чоловік побив до смерті свою 61-річну матір та декілька днів жив у квартирі поруч з мертвою жінкою. Поліція приїхала до помешкання після звернення сусідів.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, повідомлення до поліції надійшло 8 листопада від мешканців одного з будинків на вулиці Васильєва. Заявники повідомили, що вже декілька днів не бачили свою 61-річну сусідку. Жінка проживала зі своїм сином та ніколи не зникала на такий довгий час.

«Приїхавши на виклик, правоохоронці виявили в квартирі тіло пенсіонерки. Її 38-річний син, який також перебував у квартирі, одразу зізнався у вбивстві матері», – йдеться у повідомленні.

Як розповів затриманий, під час конфлікту з матір’ю він схопив металеву палицю, вдарив жінку по голові та залишив її помирати. В подальшому від отриманої травми постраждала померла.

Поліцейські затримали 38-річного чоловіка і відправили під варту. Йому оголосили про підозру за ч.2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від семи до десяти років тюрми.