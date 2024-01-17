У Луцьку судили 39-річного чоловіка, який під час сварки застрелив свого тестя. За вбивство йому присудили сім років ув’язнення.

Зазначимо, що злочин чоловік вчинив опівночі 26 лютого 2023 року. Біля будинку на вулиці Парковій під час сварки зі своїм 59-річним тестем він схопив мисливську рушницю і вистрелив опоненту в груди. Від поранення чоловік загинув. Зловмисника ж одразу затримали і відправили у СІЗО, де він перебував до оголошення вироку.

Про вирок суду в цій справі стало відомо у середу, 17 січня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. «Суд визнав 39-річного жителя Луцька винуватим у вбивстві (ч.1 ст. 115 КК України). Згідно з вироком суду, лучанин сім років проведе за ґратами», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що сім років ув’язнення – це мінімальне покарання, передбачене вказаною статтею. Максимально чоловікові загрожувало 15 років тюрми.

Вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.