У несплаті податків викрили директора автосервісу

Співробітники БЕБ спільно з прокурорами викрили директора товариства, що займається обслуговуванням та ремонтом авто, на несплаті 5,7 млн грн податку на прибуток. Під час розслідування кримінального провадження керівник добровільно погасив заборгованість перед бюджетом.

Як повідомили в середу, 30 липня, у прокуратурі Львівщини, директор товариства, основним видом діяльності якого є технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, ухилився від сплати податку на прибуток.

«Зокрема, впродовж 2018-2023 років у податковій звітності не було відображено реальні обсяги доходів, що призвело до ненадходження до держбюджету понад 5,7 млн грн податків», – йдеться в повідомленні прокуратури.

За фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах (ч. 1 ст. 212 ККУ) було відкрите кримінальне провадження.

Під час досудового розслідування директор автосервісу відшкодував збитки в повному обсязі. Після цього прокурори звернулися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності.