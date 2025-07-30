Над ароматом працюють магістри-хіміки разом із викладачем

Парфуми з ароматом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича випустять до 150-річчя навчального закладу. Зараз над ароматом працюють магістри з хімії спільно з доцентом Юрієм Халавкою.

Згідно із задумом розробників, парфуми мають передати дух університету, повідомляє чернівецьке видання С4. Щоби створити унікальний аромат, магістри спершу опитали студентів – з чим у них асоціюється навчальний заклад. Здебільшого опитані згадували старі книжки, скошений газон навколо університету та австрійську архітектуру. Ці образи лягли в основу формул – кожну вивіряли вручну, змішуючи десятки компонентів. Парфумів із запахом ЧНУ буде два – для чоловіків та для жінок.

«Один буде більш чоловічого спрямування, із зеленими нотами – бо резиденція асоціюється з самшитом. Жіночий – карамельно-рожевий», – розповідає доцент Юрій Халавка.

Одна зі студенток, яка залучена до роботи над ароматом, Катерина Рибак обрала цю тему для своєї дипломної роботи.

«Після пар чи на вихідних я приходила і робила парфуми, робила зразки, передавала нашому викладачу. Ми чекали довго на етап виготовлення аромату – мацерацію, потім давали нюхати іншим людям для асоціації, подобається чи не подобається, про те, які у них асоціації з університетом», – розповідає Катерина.

Парфуми планують випустити у вересні 2025 року. Вони стануть оригінальними сувенірами університету, а згодом можуть з’явитися і в продажі.