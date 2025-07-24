Рейтинг очолив київський університет

Сайт «Освіта.ua» уклав десятку найкращих класичних університетів країни, що посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2025 року.

Традиційно для укладання цього списку використали результати відомих рейтингів: «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Бал НМТ на контракт». При цьому оцінювали сучасні тенденції розвитку вищої освіти, цитованість наукових статей у наукових виданнях, інноваційну активність, соціальний вплив університетів та інші показники.

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

Десять найкращих класичних університетів України 2025 року

1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

2. Львівський національний університет імені Івана Франка.

3. Харківський національний університет імені Василя Каразіна.

4. Карпатський національний університет імені Василя Стефаника.

5. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

6. Національний університет «Києво-Могилянська академія».

7. Одеський національний університет імені Іллі Мечникова.

8. Ужгородський національний університет.

9. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

10. Сумський державний університет.

Раніше ми публікували список найкращих медичних, технічних, педагогічних та приватних університетів країни, а також загальний консолідований рейтинг закладів вищої освіти України 2025 року.