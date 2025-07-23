Для укладання рейтингу аналізували показники трьох інших

Сайт «Освіта.ua» уклав рейтинг найкращих закладів вищої освіти приватної власності. На основі опрацьованих показників сформована десятка приватних вишів, що посіли найвищі місця в рейтингу закладів вищої освіти України 2025 року.

Для укладання цього списку використали результати інших відомих рейтингів – «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Бал НМТ на контракт», кожен з яких використовує важливі критерії оцінювання: сучасні тенденції розвитку вищої освіти, цитованість наукових статей у наукових виданнях, інноваційну активність, соціальний вплив університетів та інші.

Десять найкращих приватних університетів України:

1. Міжрегіональна академія управління персоналом.

2. Університет «Київська школа економіки».

3. Український католицький університет.

4. ІТ СТЕП Університет.



5. Міжнародний гуманітарний університет.

6. Київський медичний університет.

7. Університет імені Альфреда Нобеля.

8. Європейський університет.

9. Університет економіки та права «Крок».

10. Aмерікан Юніверсіті Київ.

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Раніше ми публікували список найкращих медичних та технічних університетів країни, а також загальний консолідований рейтинг закладів вищої освіти України 2025 року.