Рейтинг уклали на основі аналізу найважливіших критеріїв

Сайт «Освіта.ua» уклав десятку педагогічних вишів, що посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2025 року. У списку найкращих педагогічних університетів України представлені 10 закладів, які є лідерами у своїй категорії.

Для укладання списку використали результати інших рейтингів: «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Бал НМТ на контракт».

Найкращі педагогічні заклади освіти України 2025 року

1. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

2. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

3. Український державний університет імені Михайла Драгоманова.

4. Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди.

5. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

6. Криворізький державний педагогічний університет.

7. Бердянський державний педагогічний університет.

8. Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка.

9. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Костянтина Ушинського.

10. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Раніше ми публікували список найкращих медичних, технічних та приватних університетів країни, а також загальний консолідований рейтинг закладів вищої освіти України 2025 року.