В ЧНУ повернулися до звичного графіку проведення пар

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича відновлює навчання студентів за звичним графіком. Навчальний рік розпочнеться з 1 вересня, а не з середини серпня, як анонсували раніше. Про це повідомив ректор університету Руслан Білоскурський, передає «Суспільне.Чернівці».

«Торік ми почали навчання 12 серпня – це було пов’язано з рекомендаціями Міністерства освіти і науки. Цього року таких рекомендацій не було, тому ми розпочинаємо з вересня», – зазначив Руслан Білоскурський.

Водночас магістри вийдуть на навчання ще пізніше, точна дата наразі не відома. Це пов’язано з тим, що п'ятикурсників на навчання зараховують пізніше, аніж усіх інших студентів. Зарахування магістрів відбувається з 1 вересня.

В Чернівецькому національному університеті також повідомили про розклад зимових канікул. Попередньо їх планують розпочати з кінця грудня, як й у минулі роки.

«Ми передбачаємо стандартний графік, який університет використовував завжди, але побачимо, як розгортатиметься ситуація з енергетичною інфраструктурою восени та взимку», – зазначив ректор.

Додамо, що через рекомендації МОН в 2024 році навчання в деяких вищих навчальних закладах стартувало в серпні. Зокрема, на Буковині влітку почалися вчитися студенти Чернівецького торгівельно-економічного інституту ДТЕУ. Також з середини серпня навчання розпочинали низка фахових закладів передвищої освіти. Наразі про намір почати навчання за звичним графіком, тобто з 1 вересня, оголосив лише Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.