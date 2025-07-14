У 2025 році кожен абітурієнт може подати 5 заяв на бюджет та 10 заяв про вступ на контракт

Уже із 19 липня вступники зможуть подавати заяви про вступ до університетів. Щоб збільшити свої шанси потрапили в омріяний ЗВО (заклад вищої освіти), потрібно ретельно підготувати документи та продумати варіанти вступу. На що точно варто звернути увагу – це визначення пріоритетів заяв.

У 2025 році кожен абітурієнт може подати 5 заяв на бюджет та 10 заяв про вступ на контракт – всього 15 заяв, кожна з яких матиме пріоритет від 1 до 15. На перше місце потрібно ставити найбажаніший університет, а на останнє – той, де хочеться навчатись найменше.

Заяви вступників розглядатимуть за їхньою пріоритетністю (від 1 пріоритету). Якщо вступник за рейтинговим балом не отримає бюджетне місце за першим пріоритетом, тоді розглядається його друга заява, потім третя – і так до 15 пріоритету.

Якщо вступник присвоїв, наприклад, другий пріоритет заяві на контракт і має достатній бал для вступу, тоді його рекомендують до зарахування. Якщо на третьому місці за пріоритетністю у нього бюджетне місце, то його уже не рекомендуватимуть туди зараховувати, оскільки обирають найвищий пріоритет.

Сайт Education.ua звертає увагу, що, якщо вступник відмовиться від рекомендації за заявою з пріоритетом, то іншого бюджетного місця чи гранту на навчання він уже не отримає. Тобто якщо людина відмовляється від зарахування на бюджет, наприклад, за 4 пріоритетом, тоді на інші бюджетні місця вона уже не претендує. Вона може вступити на контракт за одним із своїх наступних пріоритетів, але не зможе претендувати на грант на навчання.

Якщо вступник помилково подав заяву, то при скасуванні заяви він може втратити зазначений пріоритет.

Як не втратити пріоритет при скасуванні заяви про вступ:

Портал Osvita.ua інформує, щоб не втратити пріоритет, треба звернути увагу на статус заяви в електронному кабінеті вступника. Якщо заява ще не оброблена університетом (статус «Заява надійшла з сайту»), вступник може скасувати заяву без пріоритету. Для цього в електронному кабінеті необхідно обрати заяву та натиснути «Активні дії» – «Скасувати».

Якщо вступник скасовує заяву, яка вже оброблена закладом освіти (статус «Зареєстровано», «Допущено» та ін.) – пріоритет втрачається, і абітурієнт не зможе подати заяву з тим самим пріоритетом. При цьому вступник зможе подавати заяви з іншими пріоритетами.

Раніше ZAXID.NET детально розповідав про особливості вступної кампанії 2025 та про те, як отримати грант на навчання.

Нагадаємо, що Міносвіти затвердило регіональні коефіцієнти для розрахунку конкурсного бала вступників – ми розповідали про значення коефіцієнтів та як їх варто застосовувати під час вступної кампанії.

ZAXID.NET повідомляв детальну вартість навчання на усіх спеціальностях (денна форма, бакалавр) у таких ВНЗ: