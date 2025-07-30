Користь принесуть навіть нетривалі 10-15хвилинні прогулянки

Прогулянка після прийому їжі принесе організму чимало користі – від зниження рівня цукру в крові до поліпшення травлення, кажуть експерти у сфері охорони здоров’я і називають шість головних переваг 10-15-хвилинної ходьби після їжі. І пропонують такі прогулянки зробити корисною звичкою, повідомляє Eatingwel.

Чим корисні прогулянки після прийому їжі?

1. Знижують рівень цукру в крові. «Швидка прогулянка після їжі може допомогти запобігти різкому підвищенню рівня цукру в крові», – каже дієтологиня Кріссі Керролл. Вона посилається на дослідження, які показують, що фізичні вправи після їжі покращують глікемічний індекс та знижують рівень цукру в крові після їжі у людей з діабетом та без нього. Для досягнення найкращих результатів Кріссі Керролл радить починати ходьбу якомога швидше після закінчення трапези – це має більшу перевагу порівняно з годиною очікування.

«Прогулянка помірної інтенсивності тривалістю всього 20 хвилин після їжі може зменшити глікемічну реакцію та знизити рівень глюкози», – додає магістерка наук Мелісса А. Хаттон.

2. Запускають травну систему в рух. Якщо ви часто відчуваєте здуття живота після їжі, прогулянка може допомогти.

«Ходьба може допомогти стимулювати травну систему, потенційно зменшуючи поширені проблеми, такі як здуття живота та запор. Дослідження показали, що коротка 10-15-хвилинна прогулянка після їжі покращує шлунково-кишковий комфорт, включаючи зменшення здуття живота, газів та болю в животі», – каже Керролл.

3. Покращують кровообіг. «Щоразу, коли ми займаємося фізичними вправами, зокрема ходьбою, наш кровотік перенаправляється переважно до кінцівок та скелетних м’язів для оптимальної перфузії», – каже доктор медичних наук, кардіолог Панкадж Лал. Перфузія, тобто процес доставки кисню та поживних речовин через кров до тканин та органів, допомагає їм правильно функціонувати та залишатися здоровими.

4. Знижують кров’яний тиск. Чимало людей в Україні та й у світі мають гіпертонію (високий кров'яний тиск) – фактор ризику серцевих захворювань. А ходьба є ефективним способом зниження артеріального тиску. Дослідження, проведене серед людей з гіпертонією, виявило значне зниження тиску після одного року звичної ходьби.

«Клінічно доведено, що швидка ходьба протягом щонайменше 30 хвилин п’ять днів на тиждень знижує вагу, що, у свою чергу, може значно покращити артеріальний тиск щонайменше на 8-10 балів тиску», – каже кардіолог Лал.

5. Сприяють втраті ваги. Ходьба після їжі – це низьконапружена, стабільна форма фізичних вправ, яка сприяє схудненню та підтримці ваги. «Щоб схуднути, ви повинні мати дефіцит калорій. Додавання прогулянки до вашого щоденного розпорядку може допомогти досягти цієї мети», – каже Мелісса А. Хаттон.

6. Покращують настрій. Фізичні вправи підвищують рівень серотоніну та дофаміну, а також стимулюють вивільнення ендорфінів, що допомагає покращити настрій та сприяти позитивним емоціям.

«Будь-які фізичні вправи, зокрема ходьба, можуть допомогти покращити настрій і зменшити стрес», – каже Керролл. Тож якщо довга прогулянка неможлива, спробуйте розбити її на кілька 15-хвилинних прогулянок протягом дня.