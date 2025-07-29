Що їсти на сніданок, обід і вечерю, щоб мати більше енергії та добре спати
Поради лікаря
Багато хто з нас знає основи гарного нічного сну: дотримуватися режиму перед сном, відкласти телефони та намагатися спати 7-9 годин на добу. Та не усі знають, що одним з найбільш недооцінених аспектів є те, що ми їмо. Їжа – це не просто паливо. Вона надсилає сигнали до мозку, кишківника та циркадної системи. Поживні речовини, які ми їмо впродовж дня, впливають на настрій, рівень енергії і на міцний сон.
Докторка Саманта Далл-Аньєзе – ЛОР та спеціалістка із медицини сну з 18-річним досвідом роботи, пильно стежить за тим, що кладе на тарілку. Деякі продукти допомагають їй залишатися зосередженою, інші – допомагають розслабитися. А деякі – це маленькі, смачні інструменти, які допомагають легко заснути і довго спати. Лікарка розповіла CNBC, що вона їсть на сніданок, обід та вечерю, аби підвищити енергію, загострити розум і легко розслабитися вночі. І радить, які продукти найкраще обирати для цих цілей.
Сніданок
На сніданок вона зазвичай їсть яйця для отримання білка, а потім невелику миску фруктів, посипану гарбузовим насінням.
А ось інші продукти, які можна використовувати на сніданок, щоб розпочати день з більшою енергією, зосередженістю та підтримкою кишківника:
- Авокадо. Воно багате на корисні жири та магній, що допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові та знижує ризик втрати енергії в кінці дня.
- Вівсянка. Овес містить багато складних вуглеводів і триптофану, які допомагають виробляти та підтримувати серотонін і регуляцію енергії.
- Мигдаль або гарбузове насіння. Вони є чудовими джерелами магнію, який допомагає регулювати стрес і підтримує вироблення мелатоніну протягом дня.
- Йогурт і кефір. Це ферментовані продукти, що підтримують здоров’я кишківника, яке тісно пов‘язане з настроєм і сном через зв’язок між кишківником і мозком.
Обід
На обід лікарка їсть страви, які допомагають зосередитися та зменшують запалення. Жирна риба, бобові та свіжі овочі є частиною її раціону.
Вона ділиться кількома чудовими варіантами обіду, які живлять мозок і сприяють кращому сну пізніше:
- Жирна риба, особливо лосось або сардини, багата на омега-3 жирні кислоти та вітамін D, які сприяють ясності розуму та кращому сну.
- Нут багатий на клітковину, вітаміни групи В та магній, які сприяють кращій якості сну та метаболічному здоров’ю.
- Помідори є головним джерелом лікопіну, антиоксиданту, пов’язаного з покращенням тривалості сну та захистом від серцево-судинних захворювань.
Полуденні закуски
«Удень я намагаюся з’їсти щось легке. Якщо мені потрібно щось, що підкріпить мене до вечері, я можу взяти фрукти або жменю насіння чи горіхів», – каже Саманта Далл-Аньєзе.
Ці варіанти перекусів можуть допомогти стабілізувати енергію та підтримати перехід вашого організму до вечора:
- Кавун зволожує та багатий на лікопін та інші антиоксиданти.
- Грейпфрут є чудовим джерелом каротиноїдів і клітковини, яка допомагає травленню.
- Фісташки природно багаті на мелатонін, корисні жири та рослинний білок – чудовий варіант, щоб допомогти вашому організму розслабитися.
- Темний шоколад у невеликих кількостях містить сполуки, що підвищують рівень серотоніну, антиоксиданти та магній. Я рекомендую їсти його принаймні за три-чотири години до сну через вміст кофеїну.
Вечеря або вечірні закуски
«На вечерю я найбільше зосереджуюся на продуктах, що сприяють сну. Зазвичай я їм білок з бобовими», – каже лікарка зі сну.
Вона також любить починати трапезу з чогось на томатній основі. Взимку це часто теплий томатний суп. Влітку – охолоджений гаспачо. Після вечері вона завжди їсть ківі або трохи терпких вишень, якщо вони є.
Ось деякі продукти, які допоможуть вашому організму розслабитися:
- Темно-листова зелень, така як шпинат або мангольд, багата на магній, залізо та фолат. Ці поживні речовини допомагають регулювати циркадний ритм.
- Цільнозернові продукти (такі як кіноа або коричневий рис) є хорошими джерелами складних вуглеводів, які підтримують стабільну енергію та допомагають мозку ефективніше засвоювати триптофан.
- Індичка має високий вміст білка та триптофану. Це гарна альтернатива тваринному білку, яка сприяє відчуттю ситості та може підтримувати сон, якщо її вживати помірно за вечерею.
- Кисло-солодкі вишні є одним з небагатьох природних джерел мелатоніну, який покращує якість і тривалість сну.
- Ківі багаті на антиоксиданти та серотонін. Дослідження показують, що вони можуть допомогти швидше заснути та довше спати.
- Молоко – традиційний вечірній вибір не просто так. Незалежно від того, чи воно незбиране, чи зі зниженим вмістом жиру, воно багате на триптофан, підтримує вироблення мелатоніну, а також містить багато альфа-лактальбуміну, який сприяє травленню та зміцнює імунну систему.
Саманта Далл-Аньєзе радить проконсультуватися з лікарем, перш ніж вносити будь-які кардинальні зміни у свій раціон, аби переконатися, що ви робите те, що найкраще для вас та вашого здоров’я.