Ексголова ТЦК та три його спільники отримали підозри за допомогу колишньому посадовцю

Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру екскерівнику місцевого ТЦК та СП, який допоміг виїхати за кордон підозрюваному ексголові комунального підприємства «Київський метрополітен» Віктору Брагінському. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора у середу, 30 липня.

За даними правоохоронців, Віктор Брагінський звернувся до керівника одного з київських РТЦК та СП щодо оформлення документів, які б виключили його з військової служби та дали можливість виїхати за кордон. Голова ТЦК залучив до оформлення фіктивних документів голову та секретаря ВЛК, а також оператора мобілізаційного відділення територіального центру комплектування.

«Вони оформили фіктивне проходження медичного огляду для військовозобов’язаного посадовця. В результаті цього медогляду колишньому начальнику КП “Київський метрополітен” підтвердили діагноз, необхідний для визнання непридатним до військової служби із виключенням з військового обліку», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Фіктивні документи допомогли Брагінському покинути територію України у червні 2024 року. Наразі експосадовець не повернувся до України та оголошений в розшук.

Рішення щодо непридатності Віктора Брагінського до військової служби скасували, а колишній голова ТЦК, голова та секретар та ВЛК, а також ще один співробітник, отримали підозри за ч. 2 ст. 28 ККУ, ч. 1 ст. 366 ККУ, ч. 2 ст. 332 ККУ (службове підроблення, вчинене за змовою, а також сприяння незаконному переправленню осіб за кордон).

Нагадаємо, Віктор Брагінський подав у відставку з поста начальника київського метро 15 березня, після розслідування журналістів про те, що він не задекларував майна на суму понад 50 млн грн. Майно та статки записані на родичів Брагінського, які також брали участь у тендерах «Київського метрополітену».

Зокрема, бухгалтерка сестри Віктора Брагінського вигравала тендери на постачання одягу для працівників метро на 17 млн грн. Конкуренцію їй складало підприємство, яке належить колишньому бізнес-партнеру Брагінського Кирилу Кривцю, та директоркою якого була сестра Брагінського Ганна Феніна. Також до закупівель долучилася і теща Кирила Кривця, яка володіє компанією «Теплоенергоавтоматика» (підприємством, яке займалося будівництвом гілки метро на Виноградар за 360 млн грн).

21 березня 2024 року Брагінський склав депутатський мандат у Київраді.

У листопаді 2024 року Брагінському повідомили про підозру в неналежному виконанні службових обов’язків. Вже в грудні його оголосили у розшук через переховування від слідчих, а в січні правоохоронці повідомили, що Брагінський втік з України за допомогою підробленого висновку ВЛК.