Борис Пісторіус передав передав українському колезі Олексію Резнікову модель танка Leopard 2

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з візитом до Києва і передав передав українському колезі Олексію Резнікову модель танка Leopard 2. Про це Резніков повідомив у Twitter.

«BREAKING: до Києва прибув "перший" Leopard 2. Їх буде більше. Дякую Бундесканцлеру, моєму колегі Борису Пісторіусу та німецькому народу. Танкова коаліція йде... до перемоги!», – йдеться у повдіомленні.

Німецьке агентство DPA підтвердило приїзд Пісторіуса, міністр заявив, що «Україна отримає понад 100 основних бойових танків старішого типу Leopard 1A5 від групи кількох європейських країн».

Німецька опозиція у Бундестазі регулярно закликала уряд спільно з партнерами по НАТО надати Україні бойові танки західного зразка.

Однак канцлер Олаф Шольц кілька разів заявляв, що не готовий постачати такі танки, «поки їх не нададуть інші партнери по Альянсу, бо Німеччина не діятиме в цьому питанні наодинці».

Згодом, 11 січня, уряд Великої Британії вперше публічно підтвердив, що планує надати Україні танки. Проте у відповідь речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що плани Великої Британії поставити в Україну танки не змінили позицію німецького уряду, який досі відкидав заклики передати Києву німецькі танки Leopard 2.

Того ж дня президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова повідомив, що в межах міжнародної коаліції Україна отримає роту танків Leopard 2.

24 січня стало відомо, що влада Німеччини таки має намір відправити свої основні бойові танки Leopard 2 в Україну, а також дозволити постачання танків іншим країнам

У вівторок, 7 лютого, Федеральна рада безпеки Німеччини схвалила постачання Україні 178 танків Leopard 1 із промислових запасів.