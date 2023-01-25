Президент США у Білому домі оголошує про надання Україні 31 танка M1 Abrams, 25 січня 2023

Президент США Джо Байден, оголошуючи про надання Україні батальйону американських танків M1 Abrams, зазначив, що Україна готується до здійснення контрнаступів на тлі настання весни. Про це він сказав на брифінгу в Білому домі в середу, 25 січня, пише «Європейська правда».

«З настанням весни українські сили готуються обороняти свою територію й готуються до додаткових контрнаступів для визволення своєї землі. Вони повинні мати змогу протидіяти тактиці й стратегії Росії, яка змінюється, в дуже короткостроковій перспективі. Їм потрібно покращити здатність маневрувати на відкритому просторі. Їм потрібні більш сталі засоби стримування й захисту від російської агресії у довгостроковій перспективі», – зазначив президент США.

Байден наголосив, що військова допомога Україні, спрямована на підтримку її здатності давати відсіч російській агресії та захищати власний суверенітет і територіальну цілісність, стала глобальним зобов’язанням.

«Сьогоднішнє оголошення доповнює важку працю й зобов’язання країн усього світу на чолі зі США, щоб допомогти Україні захистити свій суверенітет і територіальну цілісність. Ось що це означає – допомогу Україні в обороні й захисті української землі. Це не загроза нападу на Росію. Загрози нападу на Росію немає. Якби російські війська повернулись у Росію, де їм і місце, цій війні було б покладено край», – зауважив він.

Нагадаємо, 25 січня США оголосили про надання Україні 31 танка Abrams. Це сталося після того, як Німеччина оголосила про надання Україні своїх бойових танків Leopard та дозволила іншим країнам передавати ці танки Україні.

Про важливість танків Abrams і Leopard у боротьбі з росіянами читайте у нашій статті.