Обмеження діятиме доти, поки білоруська влада не зніме обмеження для польських перевізників

Рішення про заборону білоруським фурам проїзду через пункт пропуску «Кукурики-Козловичі», що залишався останнім для вантажівок, на кордоні з Білоруссю набуло чинності. Таким чином польська влада відповіла на аналогічні заходи, вжиті режимом білоруського диктатора Аляксандра Лукашенка щодо польських перевізників.

«У зв'язку з обмеженнями, накладеними білоруською владою на польських перевізників щодо можливості перетину кордону на білорусько-литовському та білорусько-латвійському прикордонних переходах, міністр Маріуш Камінський прийняв рішення обмежити рух для білоруських вантажних транспортних засобів на прикордонному переході Кукурики-Козловичі», – йдеться у повідомленні Міністерстві внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Призупинення руху набуло чинності з 19:00 вівторка, 21 лютого. Воно діятиме доти, поки білоруська влада не зніме обмеження для польських перевізників.

При цьому зазначається, що обмеження не поширюватимуться на транспорт, зареєстрований у Польщі, державах Євросоюзу, Європейській асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) та Швейцарії.

У «Центрі транспортних стратегій» нагадали, що 8 лютого в Білорусі ухвалили вирок журналісту, представнику польської меншини Анджею Почобуту, який критикував білоруську владу. Згідно з ним він отримав вісім років колонії посиленого режиму. Вже 9 лютого глава польського МВС Маріуш Каміньський оголосив, що Польща припинить роботу КПП «Бобровники» – одного з найбільших пунктів пропуску на польсько-білоруському кордоні.

Після цього, 10 лютого офіційний Мінськ заявив «протест», але робота КПП «Бобрівники» зупинилася, а польський прем'єр Матеуш Моравецький попередив, що незабаром Польща може закрити всі пункти пропуску, що залишилися, на кордоні з Білоруссю.

16 лютого закриття «Бобровників» прокоментував Лукашенко, який назвав рішення Польщі «економічною провокацією» і обіцяв «адекватні» заходи у відповідь.

17 лютого МЗС Білорусі повідомило про висилку з республіки польських дипломатів та про обмеження в'їзду на територію країни для вантажних автомобілів та тягачів, зареєстрованих у Польщі, - тепер їхній в'їзд може здійснюватися лише через білорусько-польську ділянку кордону Білорусі.

18 лютого глава польського МВС Маріуш Каміньський пообіцяв Білорусі симетричну відповідь. А вже 20 лютого МВС Польщі оголосило про обмеження з 21 лютого руху білоруських вантажних машин через прикордонний перехід «Козловичі», який залишався для фур з Білорусі останнім пунктом пропуску, що діє на кордоні з Польщею.