У Росії розробили план поглинання Білорусі, який передбачається реалізувати до 2030 року, пише російський центр «Досье».

Документ, який вивчили журналісти, називається «Стратегічні цілі Російської Федерації на білоруському напрямі». Його спільно розробляли низка російських відомств, серед яких – адміністрація президента, служба зовнішньої розвідки, ФСБ, ГРУ та Генштаб збройних сил.

Згідно з ним, глобальні цілі Кремля – встановити домінацію російської мови над білоруською, підлаштувати білоруське законодавство під російське та підпорядкувати собі суспільно-політичне, торгове, наукове та культурне життя Білорусі. Кожна з цілей розподілена на завдання різної терміновості – до 2022, 2025 та 2030 років. Усі заходи мають бути реалізовані в рамках «Союзної держави».

Окрім гармонізації торговельно-економічних відносин, Росія до 2030 року планує встановити контроль у військово-політичному секторі Білорусі. До завдань російської розвідки входить обмежити вплив «націоналістичних та прозахідних» сил, завершити реформу білоруської Конституції з урахуванням російських інтересів, закріпити проросійські настрої у військових та політичних елітах і серед населення.

Також адміністрація президента Росії збирається забезпечити собі контроль над інформаційним простором Білорусі до кінця цього десятиліття. Зроблять це за допомогою збільшення кількості російських ЗМІ в Білорусі та посилення російського інформаційного впливу серед населення. Також Росія збирається запровадити спрощену процедуру видачі своїх паспортів білоруським громадянам «з метою створення прошарку росіян, зацікавлених в інтеграції, та бізнес-кіл, орієнтованих на російський ринок», йдеться у документі.

До 2030 року росія сподівається відкрити в Білорусі пункти здачі єдиного державного іспиту, а також – відкрити нові центри науки та культури в Могильові, Гродно та Вітебську. Ймовірно, вважають журналісти, це будуть філії «Россотруднічєства», які часто виявляються прикриттям російських розвідників та «агентів впливу».

Окрім цілей, у документі описані й загрози планам Росії в Білорусі. В адміністрації Владіміра Путіна бояться зближення білоруської влади з НАТО та окремими державами-членами альянсу, впливу на самопроголошеного президента Аляксандра Лукашенка «націоналістичних» та «прозахідних» політиків, заміни російських вакцин від коронавірусу на американські та європейські, а також відмови від викладання російською мовою.

Над створенням документа працювало управління президента рф з прикордонного співробітництва, яке курує заступник голови адміністрації Путіна Дмітрій Козак. Журналісти з’ясували, що війна в Україні сповільнила реалізацію планів росії, проте не зупинила її.

Нагадаємо, договір між Білоруссю та Росією про створення Союзної держави був підписаний у грудні 1999 року: за ним країни мають об’єднати валюту, армію, митну й податкову системи. У 2020 році в Білорусі виникли масові протести, які Лукашенко придушив силою. Після цього він розірвав майже всі зв’язки із Заходом та почав домовлятися з Росією. Та сфокусувала роботу на виконанні «дорожніх карт» з інтеграції обох країн.

9 вересня 2021 року росія та Білорусь підписали усі 28 програм з інтеграції. Країни об’єднають свої ринки газу, нафти та нафтопродуктів. Договір про це планують підписати 1 грудня 2023 року. Що стосується спільної валюти, то тут Росія та Білорусь поки не дійшли згоди.