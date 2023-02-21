У вівторок, 21 лютого, палата представників Білорусі затвердила запровадження страти за державну зраду. Про це йдеться у повідомленні палати представників РБ.

Законопроектом передбачається можливість застосування виняткового заходу покарання у вигляді смертної кари до посадових осіб, які обіймають державну посаду, та осіб, на яких поширюється статус військовослужбовця, які вчинили злочин, передбачений статтею про держзраду.

Крім того, депутати затвердили можливість запровадження штрафу за скоєння «злочинів проти миру та безпеки людства, громадської безпеки, безпеки руху, здоров'я населення та держави».

Станом на 2020 рік, Білорусь – єдина країна в Європі, яка використовує смертну кару як найвищу міру покарання. Чинна національна конституція призначає це покарання за особливо тяжкі злочини.

Подальші закони уточнили конкретні злочини, за які може використовуватись смертна кара. Смертна кара може бути призначена за злочини, які вчиняються проти держави або проти окремих осіб. Кілька ненасильницьких злочинів також можуть каратися смертю. З 1953 року офіційні смертні вироки в Білорусі виконують лише в слідчому ізоляторі №1 (відомий як «Володарка»).