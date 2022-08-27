Згідно з умовами угоди, Польща має отримати 212 самохідних гаубиць К9

Польща уклала угоду з Південною Кореєю на покупку майже 400 одиниць військової техніки. Йдеться про 180 танків К2 і 212 самохідних гаубиць К9, а також боєприпаси. Угода, крім техніки, передбачає навчання та логістику. Вартість угоди 5,8 млрд доларів.

«Реальне посилення польського потенціалу стримування та оборони. Сьогодні в Мораг (Morąg) віце-прем'єр Маріуш Блащак затвердив виконавчі контракти на поставку корейських 180 танків K2 та 212 гаубиць K9 для польського війська», – повідомило 26 серпня в Twitter Міноборони Польщі.

Фото Міноборони Польщі

«Угода з Hyundai Rotem передбачає поставку180 танків K2 у 2022-2025 роках. Контракт з Hanwha Defense передбачає придбання 212 самохідних гаубиць K9 (версія K9A1) у 2022-2026 роках. Перші танки та гаубиці будуть доставлені вже цього року», – зазначили у Міноборони Польщі.

Контракт підписали на польській військовій базі в місті Мораг. За інформацією TVN24, Польща має отримати 180 танків K2 Black Panther, 212 самохідних гаубиць K9 Thunder і боєприпаси до них. Угода, крім техніки, передбачає навчання та логістику. Вже цього року польська сторона має отримати 10 танків і 24 гаубиці, які передадуть артилерійському полку у Венгожево.

Через постачання озброєння Україні Польща також хоче посилити свою оборонну здатність за рахунок нової техніки. Зокрема, планують закупити й американські танки Abrams. Загалом до 2035 року уряд країни планує інвестувати в модернізацію війська майже 110 млрд євро.