У четвер, 28 липня, Верховна Рада підтримала в цілому законопроект №7550 про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Польщі, які перебувають на території України. Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За документ проголосували 283 народні депутати. Тепер він має бути підписаний головою Верховної Ради та президентом для набуття чинності. Згідно із законопроектом, громадяни Польщі зможуть перебувати на території України впродовж 18 місяців після ухвалення закону та користуватися усіма правами й свободами, як і громадяни України:

права на працевлаштування без спеціального дозволу на застосування праці іноземців;

державну реєстрацію як платників податків та отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків;

провадження господарської діяльності;

здобуття освіти, соціальні виплати, медичне обслуговування на умовах громадян України.

Надати полякам особливий статус на знак подяки за підтримку України під час повномасштабної війни запропонував президент Володимир Зеленський. Його запровадження Зеленський анонсував ще у травні.

Тоді президент України дякував польскому Сейму за закон про допомогу громадянам України, за яким наші громадяни, що вимушено переїхали до Польщі через російську агресію, отримають майже такі самі права і можливості, як і громадяни Польщі. Йдеться про легальне проживання, працевлаштування, навчання, медичну опіку, соціальні гарантії тощо.