Рада польської мови заявила, що форма «на Україні» – це пережиток минулого, а не ознака того, що її суверенітет ставиться під сумнів

Рада польської мови, яка діє при Академії наук Польщі, запропонувала розширити застосування форми «в Україні», оскільки, на її думку, традиційне написання «на Україні» не є єдино правильним. Відповідна думка Ради польської мови опублікована на її сайті.

«Беручи до уваги особливу ситуацію та особливі почуття наших українських друзів, які часто сприймають вислови “на Україні”, “на Україну” як ознаку ставлення до своєї країни як до несуверенної, Рада польської мови заохочує використання синтаксичної форми “в Україні” і “в Україну” і не вважає форму з “на” єдино правильною (як ви можете прочитати в друкованих виданнях про правильність)», – йдеться у рішенні Ради польської мови.

У ній наголошується, що причини вживання «на» щодо низки прямих і непрямих сусідів Польщі – це пережиток минулого, коли кордони держав і сенс державної чи династійної спільноти були іншими, а не ознака того, що суверенітет цих країн ставиться під сумнів. До слова, форма «на» у польській мові, крім України, також застосовується до Білорусі, Латвії, Литви, Словаччини й Угорщини.

«Однак, незалежно від фактичних причин виникнення мовного звичаю, важливим є те, як він сприймається відповідними людьми», – констатували у Раді польської мови.

Тому там рекомендували вживати прийменник «в», особливо в офіційних повідомленнях і в пресі там, де слово «Україна» можна було б замінити на «Українська держава».

«Тому пишімо “візит президента в Україну”, а не “на Україну”. Краще писати про війну в Україні, ніж на Україні, хоча друга версія теж не є неправильною», – наголосили польські мовознавці.

Водночас у Раді польської мови констатували, що з початком повномасштабного нападу Росії на Україну форму «в Україні» у різних польських джерелах почали використовувати дедалі частіше.

Наприкінці свого висновку Рада закликала як прихильників змін, так і громадян України поважати звичаї поляків, які продовжують вживати форму «на Україні». Як наголошується, це не є ознакою неповаги.

«Зміни в мові відбуваються повільно, не тільки в польській», – наголосили в Раді польської мови.

Нагадаємо, форму «на Україні» також вживають у Росії.

Рада польської мови є дорадчо-консультативною інституцією, яка працює над питаннями використання польської мови і діє при Польській академії наук.