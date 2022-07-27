Поляки хочуть купити три гелікоптери Мі-2 АМ-1 для евакуації поранених українських воїнів

У Польщі розпочали збір коштів на придбання для України трьох евакуаційних гелікоптерів Мі-2 АМ-1. Один такий коштує 570 тис. доларів. Про це повідомила організація «Озброїмо Україну», яка була недавно заснована в Польщі і яка планує регулярно закуповувати зброю для України.

Наразі поляки вже зібрали понад 5 тис. злотих – це понад тисяча доларів. Загалом збір триватиме 35 днів.

«Для розминки ми обрали вертоліт, який використовує Головне управління розвідки України (ГУР). Ми хочемо купити три. Техніку використовуватимуть для евакуації поранених бійців з поля бою. Це рятувальна зброя. Вони захистять українських воїнів від смерті. Придбаймо їх! Потім будуть гармати чи щось подібне, але спочатку гелікоптер. Купимо те, що потрібно для захисту вільної, демократичної України, а найбільше – життя наших сусідів-українців!» – наголосили автори кампанії зі збору коштів.

Вони зазначили, що завдяки цим гелікоптерам буде можливо швидше евакуювати поранених і надавати їм необхідну медичну допомогу. «Кожна виграна хвилина має значення і дає лікарям перевагу у боротьбі за життя пораненого», – йдеться в заяві організації.

У повідомленні йдеться, що гелікоптери вже будуть обладнані необхідним медичним спорядженням. Самі гелікоптери створює українська компанія Avia’Grade в Україні, тому ціна дещо нижча за європейську.

Крім того, організація заявила, що купує українські гелікоптери ще й тому, що російська агресія важко вдарила по українській промисловості та економіці.