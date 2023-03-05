Президент Польщі Анджей Дуда та канцлер Німеччини Олаф Шольц

Союзники по НАТО демонструють єдність у підтримці України, проте напруженість між Німеччиною та Польщею ризикує підірвати спільні зусилля щодо постачання допомоги українським Силам оборони. Як пише видання Bloomberg, суперечки у Варшави та Берліну через ракети, танки та запчастини вийшли на новий рівень, інформує «РБК Україна».

Як повідомляється, польські лідери не втрачають можливості звинуватити Берлін. Зокрема, критика лунала через зволікання з відправкою танків на фронт, що викликало загрозу передачі бронетехніки німецького виробництва без схвалення Берліна. І хоча канцлер Німеччини Олаф Шольц вже дав «зелене світло» на надсилання танків Leopard, а поляки намагалися виконати зобов’язання та надіслати свої власні старіші моделі Leopard, звинувачуючи Німеччину в тому, що вона не надіслала запчастини.

«Головна відповідальність лежить на Федеративній Республіці Німеччина, головному виробнику цих танків. Ми так довго закликали німецьку сторону приєднатися до танкової коаліції і поставити не лише танки, а й запчастини», – заявив президент Польщі Анджей Дуда.

За словами чиновника, який побажав залишитися анонімним, польський уряд вважає, що Німеччина більше зосереджена на конкуренції з Польщею за міжнародне визнання своєї допомоги Україні, ніж на фактичному наданні Києву того, що йому потрібно.

Також спливають старі образи. Так, посол Німеччини різко відповів у Twitter на коментарі міністра оборони Польщі Маріуша Блащака про те, що енергетична політика Німеччини надсилає Москві мільярди.

«Чи знає міністр, скільки мільярдів злотих Польща щороку переказувала Москві в обмін на російські енергоносії?» - запитав у дописі посол Томас Беггер. Головний радник Дуди з питань зовнішньої політики Марчін Пшидач сказав, що мав «довгу розмову» з послом щодо таких коментарів.

При цьому уряд Шольца переконаний, що напруга спаде після завершення виборів у країні.

Німеччина також «атакує» у відповідь. У Берліні зазначають, що Польща намагається привести застаріле обладнання у форму для передачі Україні. На засіданні НАТО в Брюсселі міністр оборони Борис Пісторіус висловився щодо запасів польських моделей Leopard 2A4 десятирічної давнини «нема про що писати, висловлюючись дипломатично». За його словами, під загрозою стоїть завдання зібрати два повні батальйони Leopard 2 вчасно, щоб відповісти на весняний наступ Росії.

Видання зазначає, що Польща могла доставити Україні перші чотири танки Leopard 2 під час візиту прем’єр-міністра Матеуша Моравецького до Києва, щоб перевершити Берлін. Це попри те, що Варшава скаржиться, що розгортанню може перешкодити відсутність запчастин.

Німеччина каже, що такі скарги мають бути спрямовані до виробників зброї. Оскільки на їхніх складах більше немає A4, німецькі військові не мають таких запчастин. Але Дуда зазначив, що проблема тягнеться ще з 2015 року.

Попри скарги щодо танків та зброї, офіційні особи в Берліні стверджують, що інші двосторонні сфери працюють більш злагоджено. Так, наприклад, один високопоставлений чиновник вказав на міцну співпрацю щодо протиракетної системи Patriot, яку Німеччина подарувала Польщі для підтримки ППО.