Британія, Канада, Польща вже поставляють танки для ЗСУ в рамках союзницьких дій

Країни НАТО планують передати Україні таку кількість танків, аби сформувати кілька танкових бригад ЗСУ. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Дуда нагадав про те, що Британія, Канада, Польща вже поставляють танки в рамках союзницьких дій. В планах – сформувати кілька таких бригад [танкова бригада у складі ЗСУ має на озброєнні 93 танки].

«Ми хочемо, щоб зібралася як мінімум танкова бригада для України. Сподіваємося, що нам вдасться сформувати кілька бригад», – додав він.

До слова, високий представник ЄС Жозеп Боррель закликав європейські країни якнайшвидше передати Україні свої танки, що є на складах. Глава дипломатії ЄС також наголосив, щоб досягти миру, потрібно виграти війну.

За його словами, найближчим часом він звернеться до Генерального секретаря ООН із проханням почати процес медіації, хоча, за словами Борреля, до цього часу всі, хто розмовляв з Путіним, зазнали невдачі і повернулися з повідомленням, що він хоче продовжувати війну.