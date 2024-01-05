Українські пілоти спочатку вивчають основи експлуатації F-16 в аудиторії та на тренажерах

Українські пілоти, які навчаються на F-16 у Сполучених Штатах Америки, завершать навчання до кінця 2024 року. Про це під час брифінгу повідомив речник Пентагону Патрік Райдер у четвер, 3 січня.

Зараз група український пілотів проходить навчання на авіабазі в Арізоні. За словами Патріка Райдера, начання можуть тривати від п’яти до 8 місяців. Втім, курс можуть прискорити через необхідність українців повернутися до захисту країни.

«Як ви знаєте, навчання триває залежно від рівня навичок пілотів. Очікую, що десь до кінця року ці пілоти завершать навчання, але конкретніших строків назвати не можу», – сказав Патрік Райдер.

В Аризоні українці вивчають основи експлуатації F-16 в аудиторії та на тренажерах. Потім вони перейдуть практики – виконуватимуть польоти на реальних літаках. Перед цим україські пілоти проходили мовне навчання на авіабазі Лакленд у штаті Техас.

Патрік Райдер не дав чіткої відповіді про передачу винищувачів F-16 для України, але сказав, що це може статися після завершення навчання українців.

До слова, 23 грудня 2023 року речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що перша партія винищувачів F-16 для України буде модифікованою, покращенням літаків займаються підприємства у Європі та США.

Раніше стало відомо, що уряд Нідерландів ухвалив рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні. Зауважимо, що за раніше досягненими домовленостями загалом від Нідерландів та Данії Україна має отримати 42 літаки.