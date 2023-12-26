Перші шість українських пілотів уже пройшли базову підготовку у Королівських військово-повітряних силах Великої Британії і зараз навчаються керуванню винищувачами F-16 у Данії. Про це у вівторок, 26 грудня, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на прес-службу британського уряду.

Навчання у Британії розпочалося у серпні 2023 року. Шість досвідчених льотчиків-українців його вже закінчили, ше десять пілотів-стажерів продовжують базову льотну підготовку. Вони освоюють авіаційну медицину і тренування у центрифузі.

«Я пишаюся підтримкою, яку Королівські ВПС надають наступному поколінню українських бойових пілотів і наземних екіпажів, які будуть першою лінією оборони у захисті неба України», – сказав міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

Мета британської програми – надати пілотам навички, потрібні для переходу до наступного етапу підготовки на західних винищувачах, і наблизити їх до польотів за стандартами НАТО.

Пілоти проходять практичні заняття на літаках Grob Tutor. Вони вивчають загальні процедури керування, пілотування за приладами, навігацію на середньому та низькому рівнях, а також польоти в строю. Зазначається, що після завершення навчання в Британії пілоти пройдуть підготовку в іншій європейській країні з підвищення рівня льотної майстерності.

Окрім того, підготовку з англійської мови, орієнтовану на інженерні спеціальності, проходять десятки українських авіаційних техніків.