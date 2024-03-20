Країна надасть боєприпаси для винищувачів F-16 на 150 млн євро

У середу, 20 березня, Нідерланди оголосили про виділення 350 млн євро на підтримку України у боротьбі проти Росії. За ці кошти країна придбає боєприпаси для винищувачів F-16 та розвідувальні безпілотники, повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Країна ухвалила рішення про надання 350 млн євро під час чергового засідання Рамштайн у вівторок, 19 березня. Про виділення коштів міністерка оборони повідомила після візиту до України.

«Ми закупимо боєприпаси для українських літаків F-16 на суму 150 млн євро безпосередньо у промисловості. Ми також забезпечили контракт на нові безпілотники ISR приблизно на 200 млн євро разом із країнами-партнерами», – повідомила Кайса Оллонгрен.

Зазначимо, у лютому в командуванні Об’єднаних сил ЗСУ повідомили, що обіцяні F-16 прибудуть з ракетами дальністю 300-500 км. Якої саме дальності будуть боєприпаси, виділені Нідерландами, наразі невідомо.

Нагадаємо, 5 лютого Нідерланди оголосили, що передадуть Україні 24 винищувачі F-16. Раніше країна погодила надати Україні тільки 18 одиниць авіації, проте, через скасування угоди з компанією Draken International Нідерланди вирішили збільшити кількість наданих літаків.