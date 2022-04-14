28-річний українець купив у свого знайомого з Одеси підроблену довідку про непридатність до служби. За фальшивий документ, виданий нібито Чернівецьким військкоматом, чоловік заплатив 210 тис. грн. Ухилянта затримали у пункті пропуску в Солотвині при спробі перетнути кордон з Румунією.

Як у четвер, 14 квітня, повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби, 28-річний чоловік вночі спробував перетнути кордон у пункті пропуску «Солотвино». Із собою українець мав довідку про непридатність до служби в армії, видану нібито у Чернівцях. За підроблений документ ухилянт заплатив 210 тис. грн.

«На перевірку документів прикордонникам чоловік надав довідку військово-лікарської комісії, яка нібито видана Чернівецьким військкоматом. В ході детальної перевірки та бесіди з пред’явником, охоронці держрубежу з’ясували, що надану довідку йому виготовив знайомий з міста Одеса. За свої послуги ділок взяв з українця 210 тис. грн», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Держприкордонслужба направила поліції повідомлення про виявлення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ст. 336 ККУ (ухиляння від призову за мобілізацією). Далі справою займатиметься поліція.