Прикордонники виявили підроблені документи в двох чоловіків призовного віку, які намагалися втекти з України

У пункті пропуску «Рава-Руська-Гребенне» на кордоні з Польщею українські прикордонники затримали двох чоловіків призовного віку, які намагалися виїхати з України. При цьому вони надали прикордонникам підроблені довідки про непридатність до військовї служби.

У поліції Львівщини розповіли, що 21-річий мешканець Сумської області намагався виїхати за кордон 17 березня. У пункті пропуску «Рава-Руська» він показав інспектору прикордонної служби довідку військово-лікарської комісії про визнання його непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку за станом здоров’я, що звільняє від мобілізації на службу до ЗСУ. Прикордонники виявили підробку та повідомили поліцейським. З’ясувалося, що згадану довідку чоловік підробив сам.

Інший випадок стався 19 березня. 21-річний мешканець Львова надав прикордонникам аналогічну підроблену довідку про непридатність до військової служби, яку він виготовив самостійно для втечі за кордон.

Поліцейські повідомили обом чоловікам про підозру за підробку документів (ч.1 ст.358 ККУ) та використання звідомо підробленого документа (ч.4 ст.358 ККУ). Винуватцям загрожує обмеження волі на строк до двох років. Справи вже передали на розгляд суду.

Як відомо, Україні діє режим воєнного стану. 25 лютого президент підписав указ про загальну мобілізацію. Чоловікам призовного віку заборонено покидати межі України та виїжджати за кордон.