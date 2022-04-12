Правоохоронці встанолюють інших осіб, які можуть бути причетні до переправки ухилянтів закордон

35-річна мешканка села Боян разом із 52-річним односельцем переправляли закордон чоловіків, які підлягають мобілізації. Їх затримали при черговій спробі перевезти військовозобов’язаного до Румунії у понеділок, 11 квітня. Відомо, що за нелегальний перетин кордону від ухилянтів брали по 4,5 тис. доларів.

Як у вівторок, 12 квітня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, 35-річна мешканка села Боян Чернівецького району спільно з 52-річним односельцем налагодили схему незаконної міграції закордон чоловіків, яким заборонено покидати межі держави.

«11 квітня, при спробі доправити за грошову винагороду у сумі 4,5 тис. доларів США військовозобов’язаного до Румунії, вказані особи були затримані.Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Обом затриманим вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою). За скоєне їм загрожує від семи до дев’яти років позбавлення волі. Правоохоронці також встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до схеми.