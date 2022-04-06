Військовозобов'язані чоловіки платили по 5 тис. дол. за фіктивну роботу далекобійниками

Громадяни України, які підлягали мобілізації, фіктивно працевлаштовувалися водіями-далекобійниками та намагалися через Чернівецьку область незаконно виїхати у Румунію. Ухилянтів затримали у пункті пропуску «Порубне» при спробі перетнути кордон. Кількість затриманих не уточнюється. Відомо, що за документи про роботу далекобійниками ухилянти заплатили по $5 тис. кожен.

Про викриття ще однієї схеми незаконного перетину кордону військовозобов’язаними чоловіками у середу, 6 квітня, повідомила Державна прикордонна служба. Правоохоронці встановили, що кілька ухилянтів чоловіків завчасно фіктивно працевлаштувалися водіями-далекобійниками. Їх особисті дані вносилися до відповідної системи, що, на їх погляд, гарантувало подальше безперешкодне перетинання кордону.

«Громадян України, які, чомусь їхали не вантажним, а легковим автомобілем, затримали під час перетину кордону в пункті пропуску «Порубне». Відомо, що за послуги вони сплатили по 5 тисяч доларів США кожен», – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

На чоловіків склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетинання кордону. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та причетних до незаконної оборудки осіб.